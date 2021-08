Siemens Computer geht Joint Venture mit Fujitsu ein

Nach langjähriger, lockerer Verbindung haben sich Siemens und Fujitsu entschlossen, das Computer-Geschäft zusammenzulegen. Formal geschieht das so, dass die Deutschen ihr ertragsschwaches Aktivitätssegment der Computer-Systeme in ein europäisches Joint venture mit den Japanern einbringen. Letztlich entspricht dies einer Einbindung von Siemens Computer in die Weltstrategie von Fujitsu.

Schon seit einiger Zeit sucht der Münchner Siemens-Konzern im Rahmen seiner 10-Punkte- Strategie einen Ausweg aus der Ertragsschwäche seines Computer-Geschäfts. Vor Jahresfrist glaubte man, mit der Auslagerung der Herstellung von Personalcomputern über einen Anschluss an die taiwanische Acer Inc. eine Lösung gefunden zu haben. Dieser Plan ist inzwischen - offenbar weitgehend als Folge der Finanzkrise in Südostasien - geplatzt. Jetzt unternimmt man einen neuen Anlauf.