NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte nach der jüngsten Rekordjagd erst einmal mit leichten Verlusten in den Tag starten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn am Donnerstag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,43 Prozent im Minus bei 34 782 Punkten.

Aktuell mehren sich Experten zufolge die Anzeichen für eine Abschwächung der US-Wirtschaft, zudem bleibt die momentan sehr hohe Inflation ein Thema. Falls diese wider Erwarten nicht in absehbarer Zeit sinken sollte, müsste die Notenbank wohl mit einer schärferen Geldpolitik gegensteuern.