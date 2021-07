VANCOUVER, British Columbia, 15. Juli 2021 - GGX Gold Corp. (TSX-V: GGX), (OTCQB: GGXXF), (FRA: 3SR2) (das „Unternehmen” oder „GGX”) freut sich, den aktuellen Stand seiner Explorationstätigkeit in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Gold Drop im historischen Bergbaurevier Greenwood in British Columbia, Kanada, zu melden.

Die Bohrkern-Protokollierung und -Probenahme laufen weiter, wobei sämtliche Ergebnisse noch ausstehen.

Die Diamantbohrungen wurden am 8. Juni 2021 aufgenommen; bisher wurden insgesamt 18 Bohrlöcher fertig gestellt. Das Programm startete mit Bohrungen im Erzgang Perky, in dem zwölf Bohrlöcher abgeschlossen wurden, um die im Norden befindliche seitliche Erweiterung des Gangs zu erkunden. Das Bohrgerät wurde anschließend verlagert, um den Erzgang Lively zu erkunden; dort wurden insgesamt sechs Bohrlöcher fertig gestellt, wobei das siebte Bohrloch momentan noch in Bearbeitung ist. Im Erzgang Lively wurde der Gang erfolgreich durchteuft und eine parallele mineralisierte Struktur östlich des Erzgangs Lively entdeckt, die eine wahre Mächtigkeit von ungefähr 10-20 cm aufweist und entlang der Kontaktränder Pyrit enthält.

Foto: Die Bohrungen im Erzgang Perky von 2021

Wenn die Bohrungen im siebten Bohrloch im Erzgang Lively abgeschlossen sind, wird das Bohrgerät zum Erzgang COD transportiert, wo ein einziges Bohrloch geplant ist, mit dem der nördliche Rand der bekannten Mineralisierung untersucht werden soll.

Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass es die Ausgabe von Aktienoptionen, die am 17. Juni 2021 angekündigt wurde, nicht durchführen wird.

Sebastien Ah Fat, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Die in dieser Meldung veröffentlichten Analysen wurden von ALS Global – Geochemistry Analytical Lab in Nord-Vancouver, BC, Kanada durchgeführt. ALS ist ein unabhängiges, voll akkreditiertes, kommerzielles Labor. Alle mineralisierten Erzgangproben wurden mit Hilfe des Metallsiebverfahrens (ALS-Code Au-SCR24) analysiert. Gold wurde durch Brandprobe bestimmt. Bei anderen Proben wurde Gold mit Hilfe der Brandprobe unter Verwendung einer 50 Gramm schweren Probe und AA-Abschluss bestimmt. Über der Grenze liegende Proben wurden erneut durch Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Andere Metalle wurden im Rahmen eines 48- Elemente-Paketes unter Verwendung eines Vier-Säuren-Abschlusses analysiert, Bestimmung erfolgte durch ICP-MS.