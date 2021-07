Kemp LoadMaster zum besten Application Delivery Controller (ADC) bei Gartner Peer Insights gewählt

Kunden vergeben Höchstbewertung von 5 Sternen und küren den beliebtesten Load Balancer.

NEW YORK, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Kemp, das Unternehmen, das für ein sicheres, unterbrechungsfreies Anwendungserlebnis [Application Experience, AX] sorgt, freut sich bekannt geben zu dürfen, dass der Kemp LoadMaster die höchste Bewertung in der Kategorie „Application Delivery Controllers" erhalten hat und gleichzeitig die am häufigsten bewertete ADC-Lösung auf Gartner Peer Insights ist.