Great Atlantic gibt Privatplatzierung in Höhe von 1,45 Mio. Dollar mit Zeichnung durch Herrn Eric Sprott bekannt

Thunder Bay, Ontario – 15. Juli 2021 – Great Atlantic Resources Corp. (TSXV:GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) bekannt zu geben, über die durch Emission von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit ein Gesamtbruttoerlös in Höhe von 1.450.000 Dollar generiert werden soll. Herr Eric Sprott hat über die Firma 2176423 Ontario Ltd. – eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer er ist – seine Absicht bekundet, alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere zeichnen zu wollen.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant kann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt werden und berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,75 Dollar.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für Bohrungen und Explorationsaktivitäten in den Goldkonzessionsgebieten bei Golden Promise (sie befinden sich im zentral gelegenen Goldgürtel von Neufundland) sowie allgemein als Working Capital zu verwenden.

Die Stammaktien und Warrant-Aktien, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, sind ab dem Abschluss der Platzierung an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Das Unternehmen wird in Verbindung mit der Privatplatzierung gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange eine Vermittlungsprovision in Form einer Finder's Fee in bar sowie Finder's Warrants bezahlen.

Die Ausgabe der Einheiten und die Bezahlung der Finder's Fee ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wie unter anderem an den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen einschließlich der Zustimmung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Für das Board of Directors:

„Christopher R Anderson“

Christopher R. Anderson

President, CEO & Director