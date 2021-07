Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KRAMER AG - HV am 30.08.2021 - die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 30. August 2021 in Hotel-Restaurant "Zwergenschlösschen", Untermhäuser Str. 67 / 69 in 07548 Gera um 14:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,02 € €/Stammaktie und 0,06 €/Vorzugsaktie.