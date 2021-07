Homburg (ots) -



- Höchster Umsatz und Gewinn seit Gründung

- LACALUT die am schnellsten wachsende Marke im deutschen Zahnpflege-Markt

- ALLGÄUER LATSCHENKIEFER Marktführer im Fuß- und Beinpflegesegment

- Platz 3 in deutschen Apotheken im Personal Care-Markt (PEC)



Der pharmazeutisch-kosmetische Hersteller Dr. Theiss Naturwaren GmbH

(https://www.naturwaren-theiss.de/) verzeichnet in der Gruppe für das

Geschäftsjahr 2020 mit 326,3 Mio. EUR eine Umsatzsteigerung von 3 % gegenüber

dem Vorjahr. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis (EBIT) von 27,8 Mio. EUR

auf 32,7 Mio. EUR gesteigert werden.





Historisch erfolgreichstes Geschäftsjahr in 2020 - Positiver Blick in dieZukunftDie Dr. Theiss Naturwaren GmbH verzeichnete für das Geschäftsjahr 2020 mit 326,3Mio. EUR eine Umsatzsteigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitigkonnte das operative Ergebnis (EBIT) von 27,8 Mio. EUR auf 32,7 Mio. EURgesteigert werden. Beide Kennzahlen stehen für das bislang erfolgreichsteGeschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. "Wir sind sehr zufrieden mitunserem Ergebnis in 2020, einem Jahr voller Herausforderungen", so GiuseppeNardi. Er beschreibt das Erfolgsrezept wie folgt: "Wir sind im Wesentlichenunserer bisherigen Strategie treugeblieben. Sie steht auf den drei Säulen'nachhaltige Stärkung der Marken', 'Produktinnovationen' und 'Erschließung neuerMärkte'."Dr. Theiss Naturwaren rechnet für 2021 mit einem organischen Wachstum von 7,7 %gegenüber dem Vorjahr. Beeinträchtigt durch die pandemiebedingten verhaltenenUmsatzentwicklungen im internationalen Apothekenmarkt sowie negativeWährungseffekte wird ein reales Umsatzwachstum von 2,7 % auf 335 Mio. EURerwartet. Das EBIT wird sich auf 12,0 % belaufen.Mit Ausblick auf die nächsten Jahre soll kontinuierliches Wachstum inbestehenden und neuen Märkten generiert werden. Für das Jahr 2022 wird einorganisches Umsatzwachstum auf 345 Mio. EUR angenommen (+ 3,0 %), bis 2024sollen 360 Mio. EUR Umsatz erreicht werden.In Deutschland beschäftigt Dr. Theiss Naturwaren zurzeit mehr als 550Mitarbeiter*innen an fünf Standorten. Weltweit sind rund 2.000 Mitarbeiter*innenfür Dr. Theiss Naturwaren tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in mehrals 60 Ländern angeboten.Starke Marken: LACALUT auf Wachstumskurs, ALLGÄUER LATSCHENKIEFER weiterhinMarktführerDie Marke LACALUT schaffte 2020 laut den Marktforschungsinstituten Nielsen, GfKund IQVIA in Deutschland den größten Sprung nach vorn. Sie war im vergangenenJahr die am schnellsten wachsende Zahnpflege-Marke im deutschen Markt. Die