AWS macht Syntax zum "SAP Competency Partner"

Weinheim (ots) -- Beleg für technisches Know-how und Umsetzungskompetenz- SAP-Projekt bei Dole erfolgreich umgesetztSyntax (https://www.syntax.com/de-de/) , führender ERP- und Managed CloudProvider (https://www.syntax.com/de-de/managed-cloud/) , hat von Amazon Webservice (AWS) den Status eines "SAP Competency Partner" erhalten. Damitunterstreicht AWS das überdurchschnittliche technische Know-how und diepraktische Umsetzungskompetenz von Syntax rund um den Betrieb von SAP in der AWSCloud. Best Practices zur Optimierung der Cloud-Migration und -Transformationsowie die Fähigkeit, SAP on AWS branchenübergreifend, für unterschiedlichsteAnwendungsszenarien und Workloads umzusetzen, gehören außerdem zumAnforderungsprofil."Syntax ist SAP-Anwender und -Kunde der ersten Stunde und bietet seit mehr als40 Jahren Managed Services an", sagt Marcelo Tamassia, Global CTO von Syntax."Wir sind sehr stolz auf die AWS-Zertifizierung als SAP Competency Partner, dieunsere technische und operative Expertise rund um SAP on AWS noch einmalunterstreicht. Als Mitglied des AWS-Partnernetzwerks (https://partners.amazonaws.com/partners/0010L00001iVUHbQAO/Syntax%20Cloud%20Systems%20LLC) liefern wirperfekt ausbalancierte, kosteneffiziente und innovative Lösungen rund um SAP onAWS - und werden auch künftig in diesen Bereich investieren."

Die SAP-Migration zu AWS bei Dole - ein Syntax-PraxisbeispielDole betreibt seine SAP-Systeme seit 2009 flexibel und sicher in der PrivateCloud von Syntax. Im Zuge seiner digitalen Transformation setzte sich dasUnternehmen schließlich auch mit den Möglichkeiten der Public Cloud auseinander.Aufgrund der langjährigen guten Zusammenarbeit wählte Dole Syntax als Partnerfür den Weg von der Private in die Public Cloud aus - und AWS als geeignetenCloud Provider. Eine perfekte Kombination aus Strategie, Consulting undUmsetzung auf der einen sowie Performance und Verfügbarkeit auf der anderenSeite."Syntax wusste, wie unsere Systeme aufgebaut waren und wie wir sie im Detailnutzen - und hat daraus eine Architektur abgeleitet, die uns in der Public Clouddirekte Kosteneinsparungen bringt", erklärt Bill Farrell, Director, SAPTechnology and Governance, Dole Packaged Foods, LLC.Für die homogene Migration aus der Private in die Public Cloud setzte Syntax aufHANA-Replikation und nutzte die AWS-CloudEndure-Tools. Dankregionsübergreifender Replikation läuft die SAP-Umgebung von Dole auch in einerweiteren AWS-Region redundant - für maximale Ausfallsicherheit."Das Syntax-Team hat auf allen Ebenen überzeugt und zahlreiche technischeHerausforderungen gemeistert, um das Projekt zum Erfolg zu führen", so BillFarrell. "Am wichtigsten ist es, dass wir all das, was AWS an Technologie undInnovationen zu bieten hat, auch konsequent nutzen. Wir wissen, dass Syntax unsdabei unterstützt, daraus konkrete Vorteile für unser Geschäft zu ziehen."Mehr Informationen zu den SAP-Services von Syntax finden Sie hier:https://www.syntax.com/de-de/sap-services/