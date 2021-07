Seit Anfang Juni befindet sich der Philadelphia Gold/Silver Index in einem veritablen Korrekturszenario.

Seit Anfang Juni befindet sich der Philadelphia Gold/Silver Index in einem veritablen Korrekturszenario. Ausgehend vom Doppeltop, das im Mai bzw. Juni im Bereich von 166 Punkten markiert wurde, ging es kräftig nach unten. Mittlerweile zeigt der Index aber erste, vielversprechende Ansätze eines Bodenbildungsprozesses.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index vom 21.06. hieß es unter anderem „[…] Dass der Rücksetzer so eine beachtliche Dynamik entwickeln konnte, könnte allerdings auch an der Konstellation im Philadelphia Gold/Silver Index gelegen haben. Nachdem sich der Index geraume Zeit erfolglos an dem Widerstandsbereich 165 / 166 Punkte abarbeitete, dürfte eine gewisse Resignation der Marktakteure mit dazu beigetragen haben. In der aktuellen Situation lautet die zentrale Frage – Wann bekommt der Philadelphia Gold/Silver Index die veritable Korrektur zum Stehen? Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir in die Zone um 130 Punkte. Darunter darf es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Nach dem Verlust der 150er Unterstützung rückt die nächste wichtige Unterstützung um 140 Punkte ins Blickfeld. Knapp darüber verläuft die 200-Tage-Linie. […]“



Der Philadelphia Gold/Silver Index dehnte in der Folgezeit die Korrektur noch bis in den Bereich von 138 Punkten aus. Es folgte ein erster Erholungsversuch, der aber im Bereich von 145 Punkten endete und damit keine Relevanz entwickeln konnte. Nach einem erneuten Test der 138er Marke wagt der Philadelphia Gold/Silver Index derzeit einen weiteren Vorstoß auf der Oberseite. Gelingt es dem Index dieses Mal, dem Erholungsversuch Nachdruck zu verleihen?

Ob das Unterfangen gelingen wird, dürfte maßgeblich von der weiteren Entwicklung bei Gold und Silber abhängen. Beide Edelmetalle zeigten zuletzt Ansätze einer Stabilisierung. Noch aber fehlt es an Aufwärtsmomentum.

Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index steuert auf eine wichtige Phase zu. Sollte es dem Index nunmehr gelingen, deutlich über die 145er Marke samt 200-Tage-Linie vorzustoßen, könnte das Thema Doppelboden aktuell werden. Sollte der Philadelphia Gold/Silver Index hingegen noch einmal unter die 138 Punkte abtauchen müssen, ist das Thema allerdings obsolet. Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir unverändert auf 130 Punkte.