Aragen gibt Partnerschaft mit Skyhawk Therapeutics bekannt, die auf die Entwicklung neuartiger kleinmolekularer Therapeutika abzielt, die die RNA-Expression korrigieren

Aragen Life Sciences (früher GVK BIO), ein führendes Unternehmen für Auftragsforschung und -entwicklung (Contract Research and Development Organization, CRDO) mit Hauptsitz in Hyderabad, Indien, gab heute bekannt, dass es von Skyhawk Therapeutics, einem führenden Unternehmen für die Entwicklung niedermolekularer Therapeutika zur Korrektur der RNA-Expression, als Partner in Indien auserkoren wurde. Aragen wird Skyhawk im Rahmen dieser Zusammenarbeit verschiedene Service-Lösungen im Bereich Chemie und Biologie zur Verfügung stellen.

Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Beschleunigung der Forschungspipeline von Skyhawk. „Wir sind hocherfreut, von Skyhawk Therapeutics als Partner in Indien ausgewählt worden zu sein. Bei Aragen glauben wir, dass in jedem Molekül die Möglichkeit für eine bessere Gesundheit steckt. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Aragens zwanzigjährige Fachkompetenz im Bereich Erkenntnisforschung zu nutzen, um Skyhawk bei der Entwicklung seiner neuartigen niedermolekularen Therapeutika zur Bekämpfung einiger der weltweit am schwersten zu behandelnden Krankheiten zu unterstützen“, erklärte Manni Kantipudi, CEO von Aragen.