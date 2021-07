London (ots/PRNewswire) - Die pflanzliche Fisch und Meeresfrüchtemarke Good

Catch kündigt den OurWay -Lebensmittelwagen an, der hungrige Sandwich-Liebhaber

mit kostenlosen fischfreien Subs verwöhnt, um die Verbraucher zu motivieren,

Subway zu ermutigen, endgültig auf Fisch zu verzichten.



Nachdem eine kürzliche Untersuchung der New York Times über die

Thunfisch-Sandwiches von Subway ergeben hat, dass in den untersuchten

Thunfisch-Subs keine Thunfisch-DNA vorhanden war, ist Good Catch auf einer

Mission, um das Wort über schmackhafte pflanzliche Fische und Meeresfrüchte zu

verbreiten und zu beweisen, dass nichts fischig ist, wenn es um seinen 100 %

fischfreien Thunfisch geht - der einzige Thunfisch, der wirklich nachhaltig ist.





Diese Schlagzeilen folgen auch der kürzlich ausgestrahlten Netflix-Dokumentation"Seaspiracy", die aufdeckte, dass, wenn wir weiterhin so überfischen wie bisher,die Bestände von fast allen Fischen und Meeresfrüchten bis 2050 kollabierenwerden (https://www.marinebio.org/seafood-could-collapse-by-2050/) [1].Der "Good Catch"-Van OurWay wird am Donnerstag, den 15. Juli, durch diewichtigsten Orte in London, Großbritannien; New York City und <79 Austin, Texastouren.Nur einen Tag lang werden die speziellen Sandwich-Vans den Passanten kostenloseThunfisch-Subs auf pflanzlicher Basis von Good Catch anbieten, ohne Fang (oderBeifang!). Veganer, Vegetarier und Fleischesser sind alle willkommen, dieSandwiches sind köstlich und für jeden zu genießen - mit absolut keinen Spurenvon Thunfisch-DNA oder DNA anderer Meerestiere, was das betrifft.Chad Sarno, Mitbegründer von Good Catch merkt an : "Unsere Mission ist es,pflanzliche Fische und Meeresfrüchte herzustellen, die gut für das Meer undalles Leben sind, das es sein Zuhause nennt. Die kommerzielle Großfischerei isteine der zerstörerischsten Aktivitäten in unseren Ozeanen. Wir können es besser.Wir sind hier, um großartig schmeckende Fisch und Meeresfrüchte-Alternativenohne Beifang, Quecksilber oder Umweltschäden anzubieten. Angesichts derSubway-Nachrichten, die weltweit für Schlagzeilen sorgen, ist dies der perfekteMoment, um die Menschen darüber zu informieren, dass es einen besseren Weg gibt,den Geschmack und das Erlebnis von köstlichen Fischen und Meeresfrüchten zugenießen, ohne unsere Ozeane zu schädigen. Wir möchten Subway und andereUnternehmen dazu ermutigen, fischfreie Optionen anzubieten, um allen eine Freudezu machen."Good Catch ist ein von Köchen geführtes innovatives Lebensmittelunternehmen, dasköstliche pflanzliche Fisch und Meeresfrüchte ohne Fang herstellt -einschließlich pflanzlichen Thunfisch. Seine Mischung aus Erbsen, Kichererbsen,Linsen, Soja, Favabohnen und Marinebohnen liefert den reichen Geschmack und diezarte Textur von Fisch und Meeresfrüchten.Wer sich der fischfreien Mission anschließen möchte, kann einfach zu Hause seineeigene kreieren und ein Bild mit dem Tag @goodcatchfoods teilen, um @subway zuermutigen, #FishFreeForGood zu gehen.[1] Quelle: (https://science.sciencemag.org/content/314/5800/787.abstract)Science Magazine (https://science.sciencemag.org/content/314/5800/787.abstract)