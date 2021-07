FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag etwas gesunken. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,1816 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen, als der Kurs zeitweise ein Tageshoch bei etwa 1,1850 Dollar erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1809 (Mittwoch: 1,1812) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8468 (0,8466) Euro.

Am Nachmittag erhielt der US-Dollar etwas Auftrieb, während der Euro im Gegenzug leicht unter Druck geriet. Unter anderem ist ein Indikator für die Stimmung in den Unternehmen in der Region New York im Juli auf ein Rekordhoch gestiegen. Zudem deuten wöchentliche Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt auf eine Fortsetzung der Erholung nach dem Corona-Einbruch hin.