Nasuni kündigt Unterstützung für AWS for Health-Initiative zur Verbesserung medizinischer Cloud-Dateispeicher-Workloads an

BOSTON, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, hat heute die Unterstützung der AWS for Health-Initiative von Amazon Web Services (AWS) angekündigt. AWS for Health ist eine Initiative mit Services und Lösungen von AWS und AWS-Partnern, die speziell für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biopharma und Genomik entwickelt wurden.

Die Initiative macht es den Kunden im Gesundheitswesen leichter, die richtigen Tools und Partner für ihre Workloads mit höchster Priorität auszuwählen. Für Nasuni-Kunden, die Bereitstellungen mit lösungsspezifischem Support beschleunigen möchten, identifiziert AWS for Health auch dedizierte AWS Health-Branchenspezialisten, AWS Professional Services-Teams und führende AWS-Partner in jedem Lösungsbereich.

Die Gesundheitsbranche hat mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten und Geschäftsdaten zu kämpfen, die sich aus Fortschritten in der Bildgebung im Gesundheitswesen, aus gesetzlichen Anforderungen und aus der Forschung ergeben. Picture Archiving and Communication System (PACS)-Bilder, digitale Scans, Videos, Kundendokumentation und Forschungsdatensätze benötigen Speicherlösungen, die Sicherheit, Zugriff und langfristige Aufbewahrung in einer erschwinglichen Lösung vereinen. Neben diesen Anforderungen suchen Institutionen zunehmend nach Möglichkeiten, Daten sicher und regelkonform über mehrere Beteiligte hinweg auszutauschen, um die Effizienz und den Einblick zu verbessern. AWS for Health und die Cloud-Dateispeicherung von Nasuni helfen Gesundheitsorganisationen, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, indem sie die alte Network Attached Storage (NAS)- und Dateisicherungsinfrastruktur eliminieren und gleichzeitig eine Cloud-basierte Lösung für eine verbesserte Datensicherung und Konsolidierung einsetzen.

Nasuni bietet einen skalierbaren, erschwinglichen und sicheren Cloud-Dateispeicher auf AWS, der es Institutionen ermöglicht, ihre Daten in der Cloud zu konsolidieren und dennoch lokal mit hoher Geschwindigkeit auf ihre Daten zuzugreifen. Kunden können mit Nasuni und AWS ganz einfach Lösungen aufbauen, die es ihnen ermöglichen, HIPAA-konform zu bleiben und ihre Kosten für Datensicherung und -speicherung um bis zu 70 % zu senken.