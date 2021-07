Anlegerverlag Moderna: Jetzt Gewinne mitnehmen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.07.2021, 17:32 | 71 | 0 | 0 15.07.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Den heutigen Handelstag beginnt Moderna mit einem kräftigen Anstieg. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Moderna-Aktie. Einfach hier klicken. Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn Moderna ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 210,15 EUR ausgelotet. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 136,97 EUR komplett grünes Licht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort. Fazit: Moderna kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





