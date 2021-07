Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.629,66 Punkten berechnet, und damit 1,01 Prozent unter Vortagesschluss.Fast alle Werte standen kurz vor Handelsende im Minus. Marktbeobachtern zufolge lässt die Angst vor der Verbreitung der "Delta"-Variante des Coronavirus die Anleger nicht los, auch die unklare Inflationslage in den USA macht Sorge. Die Aktien von Siemens Energy ließen mit weitem Abstand am stärksten nach, über elf Prozent stand das Papier im Minus. Der Energietechnik-Konzern hatte am späten Mittwochabend von schlechteren als bisher erwarteten Geschäftsergebnissen gewarnt.Direkt davor mit deutlichem Abstand rangierten die Werte von Infineon und Volkswagen. Entgegen dem Trend zulegen konnten an der Spitze der Kursliste die Aktien von Linde, Eon und Deutsche Wohnen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1813 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8465 Euro zu haben.