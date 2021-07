Ford entwickelt Parfüm - Benzin-Fans kommen mit dem vollelektrischen Ford Mustang Mach-E GT nicht zu kurz (FOTO)

Köln (ots) -- Ford hat gemeinsam mit führenden Parfümexperten einen Premium-Duft namens"Mach-Eau" entwickelt, der an den traditionellen Automobilgeruch einesBenziners erinnert- Von Ford in Auftrag gegebene Umfrage zeigt: Rund 20 Prozent derAutofahrerinnen und Autofahrer würden beim Umstieg auf ein Elektroauto denGeruch von Benzin vermissen- Der neue, vollelektrische Ford Mustang Mach-E GT ist seit dem 12. Julibestellbar und begeistert mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 860 Nmsowie einem aufregenden DesignFord hat gemeinsam mit Parfümexperten einen Premium-Duft für diejenigengeschaffen, die sich nach der vollelektrischen Performance des neuen FordMustang Mach-E GT sehnen und dennoch den typischen Geruch von traditionellenBenzinverbrennern nicht ganz vermissen möchten. Der Name des Parfüms: Mach-Eau.

Bei einer von Ford in Auftrag gegebenen Umfrage gaben rund 20 Prozent derBefragten an, dass sie bei einem Umstieg auf ein Elektrofahrzeug denBenzingeruch am meisten vermissen würden. Fast 70 Prozent sagten, dass sie denBenzingeruch zumindest bis zu einem gewissen Grad vermissen würden. DieWahrnehmung von Benzin lag in der Beliebtheitsskala fast gleichauf mit demGeruch neuer Bücher.Anstatt nur nach Benzin zu riechen, erfreut Mach-Eau die Nase durch angenehmeKomplexität. Es handelt sich um einen High-End-Duft, der unter anderem rauchigeNoten enthält sowie Anmutungen von Gummi und sogar ein "animalisches" Elementals Anspielung auf das Mustang-Erbe. Ford enthüllte den Duft kürzlich im Rahmendes Goodwood Festival of Speed, einer jährlichen Veranstaltung inGroßbritannien, die Automobilfans aus der ganzen Welt anzieht. Der Duft, den esnicht zu kaufen gibt, ist Teil der anhaltenden Mission von Ford, verbreiteteVorurteile gegenüber Elektroautos zu zerstreuen und traditionelle Autoliebhabervon dem Potenzial von Elektrofahrzeugen zu überzeugen.Der vollelektrische Ford Mustang Mach-E GT begeistert mit einer herausragendenPerformance und einem aufregenden Design. Zwei Wechselstrom-Motoren entwickelneine kombinierte Leistung von 358 kW (487 PS) sowie ein beeindruckendesDrehmoment von 860 Nm. Damit ist es nicht nur der leistungsstärkste Mustang derMach-E Reihe, sondern bietet auch insgesamt die schnellste Beschleunigung allerfünfsitzigen Ford-Modelle in Europa.Die Kreation des DuftstoffsMach-Eau wurde von dem renommierten Parfümunternehmen Olfiction mitIngredienzien kreiert, die jeweils bestimmte Elemente der Geschichte des Duftes