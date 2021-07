---------------------------------------------------------------------------

Baar-Zug, Schweiz, 15. Juli 2021 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR)



* Kapitalzusagen in Höhe von USD 12 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

* Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 13 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

* Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 19 bis 22 Mrd. für das Gesamtjahr 2021



Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im ersten Halbjahr 2021 von seiner internationalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von USD 12.1 Mrd. (H1 2020: USD 8.3 Mrd.), womit sich das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens zum 30. Juni 2021 auf USD 118.9 Mrd. beläuft (31. Dezember 2020: USD 109.1 Mrd.). Im selben Zeitraum investierte Partners Group global über alle Anlageklassen hinweg USD 13.1 Mrd. in attraktive Anlagen, die von transformativem Wachstum profitieren.

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir starteten das Jahr mit einer vielversprechenden Investitionspipeline sowie Kundennachfrage. Während die Märkte zunehmend an Momentum gewannen und das Vertrauen der Investoren zurückkehrte, konnten wir diese Pipeline in attraktive Investitionen umwandeln. Dabei blieben wir auch im aktuellen Umfeld, das von hohen Bewertungen geprägt ist, selektiv und diszipliniert. Das anhaltende Vertrauen der Kunden in unsere Privatmarktplattform führte zu einem bedeutsamen Wachstum des verwalteten Vermögens. Wir werden uns mit unserem thematischen Investitionsansatz weiterhin auf Subsektoren konzentrieren, die von transformativen Trends profitieren und sind davon überzeugt, dass diese Unternehmen und Anlagen von dem zukünftigen Wachstum in diesen Sektoren profitieren werden. Aufgrund unserer robusten Investitionspipeline und Kundennachfrage sind wir auch für unsere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr zuversichtlich."