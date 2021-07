Protection climatique fiable grâce aux Bâtiments Passifs (FOTO)

Darmstadt (ots) - Joyeux anniversaire, Bâtiment Passif: Le projet pionnier duprofesseur Wolfgang Feist fête ses 30 ans. Il a ouvert la voie à une efficacitéénergétique élevée des bâtiments. Les Bâtiments Passifs nécessitent beaucoupmoins d'énergie pour le chauffage et la climatisation et sont donc importantpour la protection du climat mondial. Le label Bâtiment Passif est considérécomme révolutionnaire pour réduire les émissions mondiales de CO?, auxquelles lesecteur du bâtiment contribue à près de 40 %.Des projets de phare internationauxsont en compétition pour le Passive House Award 2021. Le prix d'architecture del' Institut Passivhaus (https://passivehouse.com) sera décerné lors de la 25èmeConférence Internationale sur les Bâtiments Passifs."Je suis heureux de cette évolution: du premier bâtiment résidentielexpérimental aux projets internationaux et aux quartiers réalisés selon le labelBâtiment Passif", explique le physicien du bâtiment Feist. Cependant, il resteformel: "Sans un engagement beaucoup plus grande de la part des gouvernements,les progrès en matière de meilleure conception énergétique des bâtiments serontlents."Passive House AwardAujourd'hui, 30 ans après la construction du premier Bâtiment Passif, descrèches, des écoles, des gymnases, des supermarchés, des piscines couvertes, desmusées ainsi que des quartiers sont désormais construits selon la norme BâtimentPassif. Ils sont important pour la protection efficace du climat et de lajustice sociale. Le niveau élevé de confort de vie est un atout majeur.Plus de 80 projets de 19 pays sont en compétition pour le Passive House Award2021 . La remise pendant la 25ème Conférence Internationale sur les BâtimentsPassifs sera diffusée en direct. La conférence aura lieu en septembre 2021 àWuppertal, Allemagne, ainsi qu'en ligne. Au total, 16 séries de conférencesporteront sur la construction et la rénovation à haute efficacité énergétique.https://passivehouseconference.orgContact:Passive House Institutehttps://passivehouse.commailto:presse@passiv.deContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/105016/4969818OTS: IG Passivhaus