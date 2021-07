Pferde können wirklich fliegen, auch wenn sie nicht Pegasus heißen

Tokio (ots/PRNewswire) - Können Pferde fliegen? Nun ja, sie können, wenn sie

olympische Athleten sind!



Und in einem Stück Geschichte sind 36 von ihnen gestern Abend nach Japan

geflogen - die erste volle Ladung Pferde, die jemals in Haneda gelandet ist, dem

Flughafen am Wasser, der den Großraum Tokio bedient und der nun eine ganz andere

Gruppe von Olympioniken willkommen heißt.



"Diese Pferde am Flughafen Haneda ankommen zu sehen, ist ein wahrhaft

historisches Ereignis, und was es noch spezieller macht, ist, dass dies nicht

einfach nur Pferde sind, sondern olympische Pferde", sagte der Administrator des

internationalen Flughafens Tokio, Takahashi Koji. "Es ist ein wirklich großer

Abend für den Flughafen und insbesondere für das Cargo-Team, und wir sehen ihn

als einen der wichtigsten Meilensteine des finalen Countdowns zu den Olympischen

Spielen 2020 in Tokio."







