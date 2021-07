Nachdem bereits die US-Behörde FDA vorerst die Einführung einer dritten Impfdosis der COVID19-Impfstoffe von BioNTech & Co. abgelehnt hat, äußert sich die europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag ähnlich. Es sei derzeit noch zu früh zu bestätigen, ob und wann eine solche „Booster”-Impfung notwendig sei, so die EMA auf Twitter. „Es gibt noch nicht genügend Daten aus Impfkampagnen und laufenden Studien, um zu ...