Den Tiefpunkt im letzten Jahr hat Wells Fargo nicht im März markiert, sondern vorläufig im April, im Oktober ging es noch einmal ein Stück weit auf 20,76 US-Dollar runter. Dann allerdings schoss die Aktie regelrecht in die Höhe und konnte binnen eines halben Jahres ihren Wert mehr als verdoppeln. Am langjährigen Abwärtstrend sowie der Kursmarke von rund 48,00 US-Dollar war dann Schluss mit der Rallye, es kam zu Rücksetzern und einer gesunden Konsolidierung zurück in den Bereich von 42,00 US-Dollar. Noch steckt der Wert in seiner Konsolidierung fest, allerdings werden immer höhere Tiefstände markiert, was auf eine Ausbruchsvorbereitung hindeutet.

Bullen müssen nachlegen

Um von einem weiteren Kaufsignal bei Wells Fargo zumindest in den Bereich der Hochs aus Ende 2019 um 54,75 US-Dollar zu profitieren, muss erst das Widerstandsband verlaufend um 48,00 US-Dollar nachhaltig überboten werden. Nur dann ließe sich über den Turbo Call Optionsschein WKN KE0M7T eine Rendite von 140 Prozent herausholen. Solange die Aktie innerhalb ihrer zweimonatigen Seitwärtsphase verharrt, bleibt das Papier als neutral zu bewerten. Achtungszeichen kommen dagegen unterhalb von 41,55 US-Dollar auf, das könnte mit Rückschlägen zurück auf 37,71/36,79 US-Dollar quittiert werden.