Velodyne Lidar arbeitet mit NVIDIA Metropolis für Intelligent Infrastructure Solutions zusammen

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass es dem NVIDIA Metropolis -Programm für Velodynes Intelligent Infrastructure Solution für Verkehrsüberwachung und -analyse beigetreten ist. NVIDIA Metropolis wurde entwickelt, um eine neue Generation von Anwendungen und Lösungen zu fördern und auf den Markt zu bringen, die die wichtigsten Bereiche und Abläufe der Welt mit Fortschritten in der KI-Vision sicherer und effizienter machen.

Velodyne Lidar has joined the NVIDIA Metropolis program for Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution. The Intelligent Infrastructure Solution combines Velodyne’s award-winning lidar sensors and powerful AI software to monitor traffic networks and public spaces. (Photo: Velodyne Lidar)

Die Intelligent Infrastructure Solution kombiniert die preisgekrönten Lidar-Sensoren von Velodyne mit leistungsstarker KI-Software zur Überwachung von Verkehrsnetzen und öffentlichen Räumen. Die Lösung adressiert den dringenden Bedarf an Smart-City-Systemen, die zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Verkehrsunfällen beitragen können. Regierungsdaten zeigten, dass 2020 das tödlichste Jahr für US-Verkehrsunfälle seit über einem Jahrzehnt war, mit einem Anstieg der Verkehrstoten um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Lösung von Velodyne nutzt die leistungsstarken Fähigkeiten des eingebetteten NVIDIA Jetson AGX Xavier-Moduls in seinem Edge-KI-Computing-System, um die proprietäre 3D-Wahrnehmungssoftware der Lösung auszuführen, die alle Verkehrsteilnehmer, einschließlich Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer, in Echtzeit erkennen kann. Der NVIDIA Jetson AGX Xavier bietet die unvergleichliche Rechenleistung einer GPU-Workstation in einem kompakten, energieeffizienten Modul. Es ermöglicht der KI-Anwendung Intelligent Infrastructure Solution, bis zu 50 Frames pro Sekunde auszuführen und LIDAR-Frames in Echtzeit zu verarbeiten, um den Verkehrsverlauf zu erkennen, zu klassifizieren und zu extrahieren.

Als Teil von NVIDIA Metropolis gewinnt Velodyne zunehmend an Kontakt zu Branchenexperten, KI-gesteuerten Organisationen, Regierungen und Integrationspartnern, die erstklassige KI-fähige Lösungen nutzen möchten, um kritische Betriebseffizienz- und Sicherheitsprobleme zu verbessern. Velodyne hat außerdem frühzeitigen Zugriff auf NVIDIA-Plattform-Updates und kann das vielfältige Partner-Ökosystem von NVIDIA nutzen, um die Entwicklung von LIDAR-basierten Lösungen zu unterstützen.