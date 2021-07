Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neue Lufthansa-Tochter Eurowings Discover macht sich startklar Der Lufthansa-Konzern macht seine jüngste Tochter "Eurowings Discover" startklar. In einem Hangar am Frankfurter Flughafen wurden am Donnerstag die Crews, ein Jet sowie der gesamte Markenauftritt vorgestellt. Die im Juli neu gegründete Gesellschaft …