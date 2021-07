Troilus erhält von der Regierung von Québec und vom Fonds de Solidarité FTQ eine strategische Investition und sichert sich damit den Rahmen für die Projektfinanzierung

Toronto, Ontario - 15. Juli 2021 - Troilus Gold Corp. (TSX:TLG; OTCQX:CHXMF; FWB: CM5R) („Troilus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) mit der Regierung von Québec, über die staatliche kanadische Investmentgesellschaft Investissement Québec („IQ“) sowie über den Fonds Capital Ressources Naturelles et Énergie und den Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) („die Fonds“) bzw. den Fonds régionaux de solidarité FTQ, S.E.C. („der Fonds Régional“) bekannt zu geben. Der Erlös aus der Platzierung beläuft sich auf rund 11,15 Millionen Dollar. Die Preiskonditionen der Platzierung sind die gleichen wie bei einer vom Unternehmen vor Kurzem abgeschlossenen „Bought Deal“-Platzierung mit Prospekt (siehe Pressemitteilung vom 30. Juni 2021). IQ, die Fonds und der Fonds Régional haben insgesamt 10.136.359 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 1,10 CAD pro Einheit gekauft, womit ein Erlös von rund 11.150.000 Dollar generiert werden konnte. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 1,50 CAD und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung, also bis zum 15. Juli 2023, ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die weiteren technischen Planungen und Machbarkeitsstudien in seinem Goldprojekt Troilus sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

„Nach einem ausgedehnten und detaillierten Due-Diligence-Verfahren zur Prüfung der technischen, finanziellen und sozialen Rahmenbedingungen freuen wir uns, die Regierung von Québec als Hauptaktionär von Troilus Gold willkommen zu heißen. Diese Erstinvestition und die dauerhafte Unterstützung durch den Fonds de solidarité FTQ haben dem Unternehmen eine unglaublich solide Grundlage beschert, die uns während der weiteren Machbarkeitsstudien und Arbeiten im Vorfeld der Projekterschließung sehr zugute kommt. Noch wichtiger ist jedoch, dass Troilus und die Regierung von Québec, über die Investmentgesellschaft Investissement Québec, zusammen mit unseren anderen strategischen, in Québec ansässigen institutionellen Aktionären einen langfristigen strategischen Rahmen festgelegt haben, der auf die Definition und Einrichtung von umfassenden Finanzierungsmöglichkeiten für die Erschließung des Projekts Troilus auf seinem Weg durch das Machbarkeitsverfahren gerichtet ist. Die überwältigende Unterstützung seitens unserer in Québec ansässigen Aktionäre und Partner ist für uns auf dem Weg zu einem raschen Erschließungsszenario ein wesentlicher Meilenstein in puncto Risikoentschärfung. Wir bedanken uns bei der Regierung von Québec, den Fonds und all unseren Aktionären und Partnern dafür, dass sie dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben haben, seine ambitionierte Erschließungsplanung ohne Unterbrechungen fortzusetzen“, freut sich President und CEO Justin Reid.