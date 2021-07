Nachdem in den Vorinstanzen gegen das Anliegen eines Klägers im Rahmen des Dieselskandals entschieden wurde, hat der BGH nun aktuell eine Entscheidung gegen den beteiligten Autohersteller verkündet.

Bisheriger Prozessverlauf

In den Vorinstanzen hatte die Klage, die im Vordergrund des aktuellen Urteils steht, keinen Erfolg. Die Rahmendaten: Der Kläger erwarb im Oktober 2012 ein Fahrzeug des Herstellers Daimler, Modell Mercedes-Benz C 220 CDI BlueEfficiency zu einem Kaufpreis von rund 35.000 €. Darin verbaut ist ein Dieselmotor der Baureihe OM 651. Ein Rückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt liegt für dieses Fahrzeug nicht vor.

Zur Verringerung der Stickoxidemissionen findet in diesem Modell die Abgasrückführung statt, dabei wird bei kühleren Temperaturen die Abgasrückführung reduziert. Hintergrund des Ganzen ist das sogenannte Thermofenster - eine temperaturabhängige Steuerung der Abgasreinigung. Nach Auffassung des Klägers hat aber eben der Einbau dieses Thermofensters sowie verschiedener weitere Abschalteinrichtungen auf illegale Art und Weise Einfluss auf das Emissionsverhalten genommen. Der Kläger sieht hier den Vorwurf der sittenwidrigen Schädigung seitens des Autoherstellers gegenüber den Verbrauchern gegeben.

Begründung der Vorinstanzen

Doch wird in den Vorinstanzen gegenteilig entschieden: Schadenersatzanspruch gemäß § 826 BGB bestehe nicht, da dem Hersteller nicht unterstellt werden könne, den Kläger bewusst zu schädigen. Außerdem sei die Gesetzeslage bezüglich der Zulässigkeit dieser sogenannten Thermofenster ohnehin nicht eindeutig.

Die Vorinstanzen:

Landgericht Koblenz – Urteil vom 30. Oktober 2018 – 1 O 74/18

Oberlandesgericht Koblenz – Urteil vom 6. Januar 2020 – 12 U 1408/18

Entscheidung des BGH

Am 13. Juli 2021 hat schließlich der Bundesgerichtshof eine Entscheidung für den Fall verkündet (BGH Az. VI ZR 128/20). Demnach bestehe ein Schadenersatzanspruch gegen den Hersteller durchaus. Grund dafür ist zwar nicht allein der Einbau des Thermofensters, sondern vielmehr die Kombination der eingebauten weiteren Abschalteinrichtungen.

Der Vorwurf gegen den Hersteller lautet nun: Neben der manipulierten Abgasreinigung durch Thermofenster sind in dem Fahrzeugmodell weitere Abschalteinrichtungen verbaut. So sollen auch Softwarefunktionen in der Motorsteuerung anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigungswerten und des Lenkwinkeleinschlages erkennen, ob sich ein Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet. Ist dies nicht der Fall, also befindet sich das Fahrzeug im normalen Straßenverkehr, fallen die Emissionswerte auffallend schlechter aus als auf dem Prüfstand. Das führt dazu, dass im realen Straßenbetrieb die Abgasgrenzwerte, die gesetlich festgelegt sind, eben nicht eingehalten werden.

Schadenersatzanspruch gegen die Hersteller

Im vorliegenden Fall verlangt der Kläger von der Beklagten die Rückabwicklung des Kaufes, also die Erstattung des gezahlten Kaufpreises für sein Fahrzeug – abzüglich einer Nutzungsgebühr – zuzüglich der Finanzierungskosten und unter Rückgabe des Fahrzeuges.

Mit der aktuellen Entscheidung des BGH ist der Schadenersatzanspruch nun möglich.

