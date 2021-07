GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 114

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric vor Quartalszahlen von 114 auf 124 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sollten die Zahlen der Investitionsgüterkonzerne stark ausfallen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Bewertungsaufschlag auf den marktbreiten Stoxx Europe 600 lasse aber kaum Raum für höhere Kursziele. Costa bevorzugt strukturelle Wachstumsgewinner, unterbewertete Titel sowie Unternehmen mit Selbsthilfepotenzial wie etwa ABB, Siemens und Volvo. Dagegen rät sie, von Unternehmen die Finger zu lassen, die in sich verschlechternden Märkten aktiv sind, hohe Bewertungen oder optimistische Konsensschätzungen vorzuweisen haben - wie beispielsweise Gea und Schneider Electric./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 13:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.