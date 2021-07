Lantronix führt mit der cloudbasierten SaaS-Plattform ConsoleFlow eine echte Zero-Touch-Automatisierung für die Remote-Gerätebereitstellung ein

IRVINE, Kalifornien, July 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), der Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Engineering-Dienstleistungen und intelligente Hardware anbietet, hat heute Erweiterungen für eine echte Zero-Touch-Automatisierung für die Remote-Bereitstellung von IoT-Geräten bekanntgegeben. Echte Zero-Touch-Funktionalität ist jetzt in der cloudbasierten SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) ConsoleFlow von Lantronix integriert und vereinfacht die Onboarding-Logistik neuer Geräte, sodass Einsätze vor Ort praktisch entfallen und die Betriebskosten für Kunden gesenkt werden.

„Wir bei Lantronix setzen unsere Vision fort, den Mehrwert für Kunden zu steigern, indem wir die mit der Bereitstellung von Geräten verbundenen Reibungspunkte mit unseren verbesserten Funktionen für echte Zero-Touch-Automatisierung beseitigen. Diese ist ab sofort in unserer Cloud-basierten Managementplattform ConsoleFlow verfügbar“, so Jonathan Shipman, VP of Strategy, Lantronix Inc. „Die echte Zero-Touch-Automatisierung ermöglicht eine schnelle und einfache Remote-Bereitstellung, da die Geräte unmittelbar nach dem Versand bereitgestellt werden können. Wir freuen uns, diese mit Spannung erwartete Funktion auf unserer SaaS-Plattform anzubieten und so die betriebliche Effizienz unserer Kunden weiter zu steigern.“

Echte Zero-Touch-Bereitstellung

Mit echter Zero-Touch-Automatisierung bieten IoT-Geräte und Softwaredienstleistungen von Lantronix:

Geräte von Lantronix sind cloudfähig und stellen beim Einschalten eine Verbindung zu ConsoleFlow her.

Geräte suchen nach Updates und starten Firmware- und Konfigurationsdownloads.

Updates können für eine Bereitstellung auf einem einzelnen Gerät oder für viele Geräte an mehreren geografischen Standorten weltweit verfügbar sein, wodurch das Risiko für menschliche Fehler verringert wird.

Updates aus der Cloud verwenden branchenübliche, sichere Protokolle und Verschlüsselung, sodass keine komplexe VPN-Software oder unsichere DHCP-Server eingerichtet werden müssen.

Echte Zero-Touch-Automatisierung umfasst den Geräteimport, der es ConsoleFlow ermöglicht, gekaufte Geräte automatisch direkt in das ConsoleFlow-Konto des Kunden zu importieren. Dadurch entfällt das repetitive und zeitaufwändige einzelne Hinzuzufügen von Geräten.

Mobilfunkgeräte von Lantronix verfügen über eine vorinstallierte SIM-Karte, die für die Verbindung mit ConsoleFlow voraktiviert ist, wodurch Bereitstellungen beschleunigt und die betriebliche Effizienz gesteigert wird.

ConsoleFlow bietet Analysen, Einblicke und Prognosen