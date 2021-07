Mavenir 4G/5G Open vRAN in O-RAN Town der Deutschen Telekom bereitgestellt

Mavenir ist ein Anbieter von Netzwerksoftware, der an der Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software arbeitet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise transformiert, wie sich die Welt vernetzt. Das Unternehmen hat heute die Bereitstellung von Open vRAN bekanntgegeben. Diese Software wird im Rahmen der Initiative der Deutschen Telekom „O-RAN Town“ in aktive Antenneneinheiten (Active Antenna Units, AAU) des Typs „massive MIMO“ (mMIMO) integriert.

MAVair Open vRAN liefert das cloudnative, vollständig containerisierte 4G- und 5G-Basisband für die disaggregierte Lösung Open vRAN, die den O-RAN CAT B-Spezifikationen entspricht, auf Verteilereinheiten (O-DU) und Zentraleinheiten (O-CU) basiert und so einen Service für eine 5G-Non-Standalone-Architektur (NSA) in O-RAN Town liefert. Die ersten Standorte werden jetzt im Live-Netzwerk der Deutschen Telekom bereitgestellt und in dieses integriert. Dies ist die erste Multivendor-mMIMO-Bereitstellung Europas, bei der der vollständig standardisierte Open Fronthaul 7-2 CAT B Split zwischen mMIMO-Funkeinheiten (Radio Units, RU) und O-DU in einem Live-Netzwerk genutzt wird. Es handelt sich um ein echtes Multivendor-Open-vRAN-System, das zusätzlich zu den mMIMO RU auch LTE- und 5G n78-Funkeinheiten umfasst, die alle mit O-RAN Alliance Open Fronthaul-Schnittstellen ausgestattet sind.