Avalara verbessert Mehrwertsteuerlösungen, um globalen Unternehmen die Verwaltung von Mehrwertsteuerregistrierungen, -berechnungen und -berichten zu ermöglichen

Avalara, Inc. (NYSE: AVLR), ein führender Anbieter von Cloud-basierter Automatisierung der Steuer-Compliance für Unternehmen jeder Größe, hat heute aktualisierte Produkte angekündigt, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, die neuen Mehrwertsteuervorschriften (MwSt.) für den E-Commerce in der EU einzuhalten, die am 1. Juli 2021 in Kraft getreten sind – Avalara VAT Registration, Avalara AvaTax for VAT und Avalara VAT Reporting. In den letzten Jahren hat ein Ansturm bedeutender Änderungen der Mehrwertsteuergesetzgebung Unternehmen weiter belastet, die in und in Europa verkaufen. Unternehmen, die sich mit den Compliance-Komplexitäten des globalen Handels auseinandersetzen, suchen nach integrierten Lösungen, um mit sich ändernden Regeln Schritt zu halten.

„Die neuen E-Commerce-Reformen der EU haben weitreichende Auswirkungen auf internationale und inländische Verkäufer, die in Europa Geschäfte machen“, sagte Kevin Permenter, Research Manager, IDC. „B2B- und B2C-E-Commerce-Unternehmen sowie Marktplätze können gleichermaßen von automatisierten Lösungen profitieren, um den gesamten Lebenszyklus der Umsatzsteuer-Compliance von der Registrierung über die Berechnungen bis hin zur Berichterstattung zu vereinfachen.“