Andersen Global geht mit Pellerano & Herrera in die Dominikanische Republik

Andersen Global weitet seine Präsenz in der Dominikanischen Republik durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Santo Domingo ansässigen Anwaltskanzlei Pellerano & Herrera aus.

„Unser multidisziplinäres Team von Anwälten, innovativem Charakter und starkem Engagement mit höchster Verantwortlichkeit stellt sicher, dass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen bieten“, sagte Ricardo. „Angesichts der internationalen Abdeckung von Andersen Global wird unsere nicht-exklusive Zusammenarbeit es uns ermöglichen, unseren lokalen Kunden, die weltweit expandieren möchten, sowie unseren internationalen Kunden mit grenzüberschreitenden Bedürfnissen weiterhin eine vollständige Palette unabhängiger Lösungen zur Verfügung zu stellen.“

„Pellerano & Herrera war an den meisten wichtigen Transaktionen in der Dominikanischen Republik beteiligt und gilt als eine der erfahrensten und diversifiziertesten Anwaltskanzleien des Landes,“ so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Mit Ricardo und seinem Team haben wir die Tiefe und Breite unserer Expertise in Lateinamerika weiter ausgebaut, und wir erwarten, dass wir unsere Plattform in der Region mit Schlüsselpraktiken und Führung weiter ausbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 279 Standorten vertreten.

