The Trust Project erweitert sein Netzwerk und erhält neue Fördermittel

Die Non-Profit-Organisation kündigte außerdem eine erneute Finanzierung durch den Democracy Fund an, um vertrauenswürdigen Journalismus als Mittel zur Unterstützung des demokratischen Prozesses zu fördern.

„Wir sind stolz darauf, mehr Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, mit Hilfe der Trust Indicators einen vertrauenswürdigen Informationspartner zu finden, der es ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen über ihr Leben, ihre Gemeinschaften und ihre Regierungen zu treffen", sagte Sally Lehrman, Gründerin und CEO des Trust Project. „Unsere neuen Partnerseiten vertiefen ihr Engagement für die Grundlagen des Journalismus, einschließlich der Berichterstattung mit Integrität, Ehrlichkeit und Inklusion im Herzen."

Das Trust Mark Logo zeigt an, dass eine Website bestimmte Verpflichtungen eingegangen ist und zeigt auf ihren Seiten die 8 Trust Indicators, einen globalen Standard für Nachrichtentransparenz und Integrität. Die 8 Vertrauensindikatoren zeigen detailliert auf, wer und was hinter einer bestimmten Nachrichtenseite steht und helfen den Menschen, unparteiischen Journalismus leicht von Gerüchten und Täuschungen zu unterscheiden - was zu jeder Zeit kritisch ist, aber heute besonders wichtig.

Die Nachrichtenseiten erweitern das Netzwerk des Trust Project in neue Regionen Brasiliens, in die spanische Region Katalonien, nach Panama und in weite Teile der Vereinigten Staaten, die von Nachrichtenorganisationen unterversorgt sind:

Die führende Nachrichtenseite im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo, A Gazeta, liefert täglich lokale und regionale Inhalte zu einer breiten Palette von Themen von öffentlichem Interesse.

Amazônia Real zeigt ein Netzwerk von Reportern, viele davon selbst Indigene, die über Umweltthemen entlang des Amazonasgebietes berichten und die indigene Bevölkerung und die Bevölkerung am Flussufer sichtbar machen, insbesondere diejenigen, die von der Mainstream-Presse nicht abgedeckt werden.