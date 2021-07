Kooperation zwischen The LYCRA Company und HeiQ verspricht spannende Zukunft für Textilien mit Fokus auf Stretch, Komfort, Frische und Nachhaltigkeit

Leaders of The LYCRA Company & HeiQ announce collaboration. (Photo: Business Wire)

Nach den Sondierungsgesprächen, die Anfang 2019 begonnen wurden, haben HeiQ und The LYCRA Company entschieden, ihre gemeinsamen Geschäftsphilosophien und Stärken im Bereich Textilforschung, kommerzielle Netzwerke und globales Marketing zu nutzen, um Innovationsplattformen in großen Textilmärkten einzuführen. Die Unternehmen planen Innovationen für Verbrauchermarken in den Marktsegmenten Stretch, Thermoregulierung, Frische und Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns, den Beginn dieser Zusammenarbeit bekannt geben zu können, deren Fundament die Gespräche sind, die wir vor zwei Jahren aufgenommen haben“, kommentiert Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer bei The LYCRA Company. „Indem wir die Stärken beider Unternehmen zusammenführen, werden wir weiterhin bedeutende Innovationen in der Textilindustrie ermöglichen und neue Lösungen in kürzerer Zeit für ein breiteres Zielgruppe auf den Markt bringen.“

Gemeinsam bringen The LYCRA Company und HeiQ bewährtes Know-how in die globale Textil-Wertschöpfungskette von Garnverarbeitern, Stofffabriken, Bekleidungsherstellern, Marken und Einzelhändlern ein und stellen ihr Engagement für nachhaltige, verbraucherorientierte Innovationen unter Beweis, die über Partnerschaften bereitgestellt werden und bei der Performance von Textilprodukten eine völlig neue Ebene erreichen. Diese Branchenführer verfügen über Stärken, die sich gegenseitig ergänzen. Während The LYCRA Company der unter Verbrauchern anerkannte Marktführer bei Markenfasern und -geweben ist, die Anforderungen wie Stretch, Wärme oder Kühlung erfüllen und gleichzeitig den Erwartungen an Nachhaltigkeit gerecht werden, ist HeiQ ein anerkannter Innovator bei Innovationen, die Frische, Nachhaltigkeit, intelligentes Temperaturmanagement, antivirale Eigenschaften, Trockenheit und viele andere Marktbereiche abdecken.