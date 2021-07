---------------------------------------------------------------------------

voxeljet AG gibt den Preis für ein registriertes Direktangebot in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt



Friedberg, 15. Juli 2021



voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft"

oder "voxeljet"), ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sie mit institutionellen Investoren endgültige Vereinbarungen über den Kauf und Verkauf von 1.126.127 neuen Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 7,52 pro Aktie (entsprechend $ 8,88 gemäß Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am gestrigen Tag) in Form von American Depositary Shares im Rahmen eines registrierten Direktangebots getroffen hat. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 26. Juli 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.



A.G.P./Alliance Global Partners agiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.



Dieses Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-255911), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden. Vor einer Investition in dieses Angebot sollten Interessenten den Prospektnachtrag und den dazugehörigen Prospekt sowie die anderen Dokumente, die die Gesellschaft bei der SEC eingereicht hat und die durch Verweis in den Prospektnachtrag und den dazugehörigen Prospekt aufgenommen wurden und die weitere Informationen über die Gesellschaft und dieses Angebot enthalten, vollständig lesen.