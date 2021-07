Die Stadt Hangzhou veranstaltet das „Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm" in Macao, um Kultur und Tourismus zu fördern Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 16.07.2021, 03:01 | 35 | 0 | 0 16.07.2021, 03:01 | HANGZHOU, China, 16. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism veranstaltete am Nachmittag des 9. Juli 2021 in Macao „Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm" - eine Veranstaltung mit einer Auswahl von acht Segmenten. Bewohner und Besucher hatten die einmalige Gelegenheit, Hangzhous kultivierten Lebensstil und die zeitlose Qualität der Ästhetik aus einer früheren Ära hautnah zu erleben und die harmonische Schönheit von Kunst und Leben in sich aufzunehmen. Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/de/8925751-hangzhou-style-life-of-song-dynasty-charm-culture-and-tourism-events-in-macao/ Inspiriert von den populären Malstilen der Song-Dynastie umfasste die Veranstaltung acht Segmente, die das Leben in dieser Epoche sehr gut widerspiegeln, nämlich Blauer Himmel nach Regen

nach Regen Spielen der chinesischen Zither unter hell erleuchteten Fenstern

Gravieren von Erinnerungen

Blumen genießen und Tee und gelben Wein trinken

Düfte der Song Dynastie Ära

Parfümierte Kleidung und wunderschöne Haare - Song Dynasty High Society Damen

Freizeit und Eleganz

Genießen Sie den Charme der Song-Dynastie An diesem Tag wurde das „Lied der sieben Söhne", eine Sammlung patriotischer Gedichte, die für die Rückkehr Macaus nach China steht, auf der chinesischen Zither im Stil der alten Zhe-Schule gespielt. Zusätzlich wurde ein niedliches Peppa Pig im Blockdruckverfahren gedruckt, das während der Song-Dynastie beliebt war. Es wurden auch Blumen ausgestellt, die in Celadon-Keramik aus der südlichen Song-Dynastie arrangiert waren. All diese Elemente sorgten dafür, dass die Kultur des Song-Dynastie-Charmes in Hangzhou sofort ein Zuhause im Kontext des urbanen Stils von Macao fand. Andere integrale Elemente, die entlang der maritimen Seidenstraße auf Schiffen reisten, die Hangzhou und Macao verbanden, wurden ausgestellt, darunter eine alte Methode zur Restaurierung von Keramik, ein Vogelkäfig aus kaiserlichem Gold, der mit der Drahteinlegetechnik der südlichen Song-Dynastie hergestellt wurde, und kaiserlicher gelber Wein, der genau so reproduziert wurde, wie er in der Vergangenheit hergestellt wurde. Sie alle sind Teil der Geschichte der Song-Kultur und unterstreichen die Tatsache, dass Eleganz schon immer und überall wichtig war. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 plant das Büro in Hangzhou, die Bedeutung der neuen Marke „Kultur des Charmes der Song-Dynastie" weiter zu erforschen und zu fördern, indem es das „Hangzhou Style Life of Song Dynasty Charm" und das „Su Dongpo Culture Festival" veranstaltet, zusammen mit dem Start der „Workshops of Hangzhou Culture", die eine Erlebnislektion im Charme der Song-Dynastie sind.





