ReCarbon, Inc. und H2Renewables, LLC schließen Liefervertrag zur Entwicklung von 5 großen Deponiegas-Wasserstoff-Projekten in den USA

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Technologieunternehmen aus dem

Silicon Valley und US-Projektentwickler für die Umwandlung von Deponiegas in

Wasserstoff unterzeichnen Liefervertrag



ReCarbon, Inc . ( https://recarboninc.com/ ), der Entwickler der patentierten

Plasma Carbon Conversion Unit (PCCU), einer verbrennungsfreien,

klimafreundlichen Technologie zur Nutzung von Treibhausgasen, gab den Abschluss

eines Liefervertrags mit dem in Cleveland, Tennessee, ansässigen Entwickler von

Projekten zur Umwandlung von Deponiegas in Wasserstoff, H2Renewables, LLC,

bekannt.





Der CEO und Gründer von ReCarbon, Dr. Jay Kim, erklärte: "ReCarbon freut sich,diesen wichtigen kommerziellen Meilenstein bekannt zu geben. Wir sind gespanntauf die Fortsetzung unserer engen Partnerschaft mit H2Renewables bei derEntwicklung von bedeutenden kohlenstoffnegativen grünenWasserstoffproduktionsanlagen. Hiermit werden wir beginnen können, unsere Visioneines lokalisierten grünen Wasserstoff-Ökosystems zu verwirklichen."Durch die Vereinbarung wird es möglich, die wachsende Nachfrage nachkosteneffizientem grünem Wasserstoff zu befriedigen. Sie enthält die folgendenHighlights:- 5 Standorte werden Deponiegas zur Herstellung von kohlenstoffnegativem, grünemWasserstoff nutzen. Die erste Anlage in McDonald, Tennessee, soll 12 TonnenWasserstoff pro Tag produzieren.- Darüber hinaus hat die Partnerschaft eine beträchtliche Anzahl geeigneterStandorte in den USA identifiziert, die in der Lage sind, mehr als 60 TonnenWasserstoff pro Tag zu produzieren.- Kostengünstiger grüner Wasserstoff ist entscheidend für den Ausbau derBrennstoffzellen-Mobilität auf der Basis von schwerem Wasserstoff , wie z. B.bei Back-to-Base- und Langstrecken-LKWs und -Bussen.- Es werden Wege entwickelt, um sich sowohl für RINS- als auch fürLCFS-Gutschriften zu qualifizieren, was die Wettbewerbsfähigkeit des grünenWasserstoffs weiter steigert.Beide Unternehmen haben die Vision, zur Verbreitung von erneuerbarem Wasserstoffaus Abfallquellen beizutragen.Informationen zu ReCarbon, Inc.: ReCarbon, Inc. (http://recarboninc.com/) istein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für Klimatechnologie, das diebahnbrechende Plasmatechnologie-Plattform erfunden und entwickelt hat, dieTreibhausgase in wertvolles Synthesegas und sauberen Wasserstoff umwandelt.ReCarbon bietet verbrennungsfreie, klimaschonende Lösungen an, die sich an diegroßen Kohlendioxid-Emittenten in der Industrie sowie an dieTreibhausgasemissionen von Abfall- und Biomassestandorten richten. UnsereLösungen sind darauf ausgelegt, Wege zu neuen klimapositiven Geschäftsmodellenund neuen grünen Arbeitsplätzen zu schaffen.Informationen zu H2Renewables: H2Renewables, LLC ist ein nationalesUS-amerikanisches Deponiegasverwertungsunternehmen, das über eine eigenebemerkenswerte Deponiegasversorgung verfügt und seine über mehrere Jahrzehntegewachsenen Beziehungen in der Abfallwirtschaftsbranche nutzt. Das Unternehmenbeabsichtigt, eine wichtige Rolle bei der Produktion von kohlenstoffnegativemgrünem Wasserstoff für die aktuellen und aufkommenden Märkte für diese saubereEnergiequelle zu spielen.