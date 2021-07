Die Pelliconi Group unterzeichnete eine Investitionsvereinbarung zum Bau eines Werks für hochwertige Verpackungsmaterialien im Changzhou National Hi-Tech District

CHANGZHOU, China, 16. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Unterzeichnungszeremonie zwischen dem Changzhou National Hi-Tech District (CND) und der Pelliconi Group wurde am Nachmittag des 5. Juli 2021 online durchgeführt. CEO Marco Checchi unterzeichnete die Vereinbarung im Namen von Pelliconi, während er in seinem Büro in der Firmenzentrale in Bologna, Italien, saß.

Der stellvertretende Direktor des CND Management Committee Li Hao und der Direktor des CND Investment Promotion Bureau Luo Xiaoxia nahmen an der Veranstaltung teil, begleitet von der Handelskonsulin des Generalkonsulats von Italien in Shanghai Alessandra Palumbo, dem Direktor der Chinesisch-Italienischen Handelskammer (CICC) Suzhou Giacomo Bove und Vertretern der Beratungsfirmen, die bei der Vermittlung der Partnerschaft geholfen haben.