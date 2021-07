WASHINGTON (dpa-AFX) - Deutschland und die USA haben nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Energie- und Klimapartnerschaft beschlossen. Dies sei ein wichtiges Zeichen, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Es gehe um den Ausbau zukunftsfähiger Technologien wie Wasserstoff oder erneuerbare Energien. "Wir stehen hier im Wettbewerb mit anderen auf der Welt, und diesen Wettbewerb wollen wir erfolgreich bestehen." Merkel sagte, sie sei froh, dass die USA in das Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt seien. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich die USA aus dem Abkommen zurückgezogen. Biden machte diese Entscheidung an seinem ersten Tag im Amt wieder rückgängig./hoe/DP/zb