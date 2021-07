STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Steuerpolitik:

"Die CSU in Gestalt ihres Landesgruppenvorsitzenden kennt einen Weg, einen Kuchen in fünf Viertel aufzuteilen: Man vertraut auf Wachstum, das viele zusätzliche Steuermilliarden in die Kassen spülen soll. Freilich wurde bisher nicht ausgerechnet, wie groß das Plus beim Bruttoinlandsprodukt ausfallen müsste, um die CSU-Finanzvorstellungen umsetzen zu können, aber es müsste wohl an chinesische Dimensionen herankommen."/yyzz/DP/nas