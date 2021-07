TAGESVORSCHAU Termine am 16. Juli 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.07.2021, 06:05 | 39 | 0 | 0 16.07.2021, 06:05 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. Juli: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

06:00 CHE: Ems Chemie, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz

09:00 DEU: Continental, "Tech-Talk"u.a. zu den geplanten Anwendungen zur "Industrie 4.0" 11:00 DEU: Volkswagen, Konzern Auslieferungen 06/21

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Frosta AG Halbjahresbericht

FIN: Elisa, Q2-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 06/21

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:00 POL: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 05/21

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, ESM, Griechenland

EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 16:00 DEU: Digitale Konferenz: RE:START Grundrechte: Coronas Erbe - Was bleibt zu tun? 16. Karlsruher Verfassungsdialog 2021 der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit NZL: Außerordentliches Gipfeltreffen der Apec zur Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen u.a. mit US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer