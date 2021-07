Voyager Digital meldet Rekord-Quartalsumsatz mit einem Wachstum von über 65 % gegenüber dem Vorquartal

- Anzahl der verifizierten Nutzer steigt um 75 % gegenüber dem Vorquartal auf über 1,75 Mio.

NEW YORK, 15. Juli 2021 - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2) freut sich, den Stakeholdern ein Update für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene vierte Quartal des Geschäftsjahres vorzulegen.

Das Unternehmen weist zum 30. Juni 2021 die folgenden Kennzahlen auf:

- Vorläufiger Umsatz für das 4. Quartal zwischen 103 und 107 Mio. Dollar erwartet

- Gesamtzahl der finanzierten Konten übersteigt 665.000, ein Anstieg von 146 % gegenüber dem vorherigen Quartalsende

- Insgesamt mehr als 1,75 Millionen verifizierte Nutzer auf der Plattform, ein Plus von 75 % gegenüber dem vorherigen Quartalsende

- Basispunkte pro Abschluss weiterhin über 100 Basispunkte für das 4. Quartal

Alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft und unterliegen der endgültigen Anpassung. Alle Beträge sind in USD, sofern nicht anders angegeben.

„Mit einem Umsatzanstieg von mehr als 65 % gegenüber dem März-Quartal spiegelt unser Juni-Quartal das anhaltende Wachstum unserer Plattform wider. Obwohl wir einen deutlichen Rückgang des Krypto-Marktvolumens seit Mitte Juni bemerkt haben, sehen wir weiterhin ein bedeutendes Netto-Wachstum von neuen finanzierten Konten, Netto-Asset-Zuflüsse und gleichbleibende Basispunkte auf Spread-Einnahmen dauern auf unserer Plattform bis dato an,“ meinte CEO und Mitbegründer Steve Ehrlich. „Wir treiben unsere Marketing-Bemühungen weiter voran und arbeiten an einer Reihe wichtiger Initiativen, darunter der Start unseres Voyager-Treueprogramms (VLP), das im September anläuft, und die Zahlungsabwicklung bei Voyager.“