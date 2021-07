Shanghai (ots/PRNewswire) - Da immer mehr Menschen auf der ganzen Welt

alternative Transportmittel nutzen, hat Yadea, eine führende Marke in der

Branche der elektrischen Zweiräder, eine Reihe von aufregenden Aktualisierungen

seiner Produktpalette vorgestellt. Die Ankündigungen wurden auf einer kürzlich

abgehaltenen Pressekonferenz am 8. Juli in Shanghai, China, gemacht.



Mit raffinierten neuen Designs, robusten Strom- und Energiesystemen und

innovativen intelligenten Systemen versprechen die neuesten Upgrades von Yadea,

das globale Layout der Branche zu verbessern und zu verändern. Mit diesen

Ankündigungen ist Yadea auf dem besten Weg, eine neue Generation von

Elektrorollern auf den Markt zu bringen und die Vision der Marke "Electrify Your

Life" weiter umzusetzen.





"Seit unserer Gründung war Yadea immer ein Pionier der E-Mobilität. Von unserenumfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung bis hin zu unseremFokus auf Produktqualität und Design - wir haben uns verpflichtet, einenachhaltige Zukunft mit Produkten zu gestalten, die dem Fahrer Freude, Komfortund Sicherheit bringen. Wir sind begeistert, mit diesen revolutionärenFortschritten in unserem Elektroroller-Sortiment den nächsten Schritt inRichtung 'Era of Green' zu machen", sagte Aska Zeng, General Manager von Yadea.Da Yadea die Ästhetik als integralen Bestandteil des gesamten Fahrerlebnisseserkannt hat, strebt das Unternehmen konsequent nach herausragendem Design.Während der Pressekonferenz gab das Unternehmen offiziell eine neuePartnerschaft mit Studio F.A. Porsche bekannt - ein neuer Präzedenzfall für dieElektrofahrzeugindustrie, um mit den weltbesten Industriedesignfirmenzusammenzuarbeiten."Wenn Studio F.A. Porsche und Yadea zusammenkommen, ist das nicht nur einDesignauftrag. Es sind zwei Unternehmen, die zusammenkommen, die die gleichenWerte und die Leidenschaft für Design teilen und versuchen, den nächsten Schrittnach vorne zu machen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Yadea die Zukunft derElektroroller zu gestalten", sagt Roland Heiler, Geschäftsführer von Studio F.A.Porsche.Auf der Veranstaltung stellte Yadea auch seinen neuen, selbst entwickeltenMittelmotor vor, der mit einer TTFAR Kohlefaser-Lithium-Batterie ausgestattetist. Vorgestellt wurde auch ein neues urbanes Energie-Ökosystem, das das Fahrenmit Elektrorollern noch komfortabler machen soll. Mit Schnellladestationen undeiner Stromtauschstation, die in Zusammenarbeit mit Gogoro gebaut wurde, könnenFahrer ihre Batterien unterwegs aufladen und mit jeder Fahrt weiter kommen.Neben Leistung und Design hat Yadea neue intelligente Systeme vorgestellt, diefür ein intelligenteres, sichereres und komfortableres Fahrerlebnis sorgen. Mitseiner exklusiven dreiteiligen LTM-Bluetooth-Technologie hat Yadea dasSmartphone mit dem Elektroroller-System und dem Helm verbunden, um den erstenmobilen "Personal Space" der Branche zu realisieren. Ergänzt durch einen großenFahrzeugbildschirm und einen KI-gestützten, intelligenten Sprachassistenten,minimiert das neue intelligente System von Yadea die Fahrgeräusche undgewährleistet gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für denFahrer. Es wurden mehrere intelligente Entriegelungsmethoden für die Fahrzeugevon Yadea vorgestellt, darunter die Entriegelung per NFC-Kartendurchzug, App,Bluetooth, Stimme und FingerabdruckMit seinen Neuentwicklungen und dem unermüdlichen Streben nach Innovation istYadea weiterhin ein Vorreiter in der Elektromobilitätsbranche. Mit einemganzheitlichen Ansatz zur Erforschung aller Facetten, vom Design über dieLeistung bis hin zur Intelligenz, beschreitet Yadea weiterhin neue Wege, umseine Vision "electrify your life" zu verwirklichen.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellungvon elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds,Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seineMarktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicherenReiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führendeLösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologienentwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualitäterfüllen und übertreffen.