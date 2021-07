---------------------------------------------------------------------------

PSE&G wird in New Jersey in den nächsten vier Jahren 2.3 Millionen intelligente Zähler installieren.



Cham, Schweiz - 16. Juli 2021 - Public Service Electric and Gas (PSE&G) hat mit Landis+Gyr Technology Inc., einer Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) mit Sitz in den USA, einen 10-Jahres-Vertrag für die Lieferung von 2.3 Millionen intelligenten Zählern, Netzwerkinfrastruktur und zugehöriger Software, die alle mit dem AMI-Netzwerk von Gridstream(R) Connect verbunden sind, unterzeichnet. Dieser Vertrag ist Teil einer umfassenden AMI-Technologie (Advanced Metering Infrastructure) Installation von PSE&G zur Unterstützung des historischen Clean Energy Future Programm von PSE&G in New Jersey.



Zusätzlich zu den intelligenten Zählern unterstützt Landis+Gyrs Gridstream Netzwerk Sensoren für das Netzmanagement sowie Technologien zur Einbindung von Verbrauchern für Strom- und Gasdienstleistungen.



«Wir freuen uns sehr, diese Installation von intelligenten Zählern und Software zu unterstützen, die ein essenzieller Bestandteil von PSE&Gs Bemühungen zur Förderung von Strategien im Bereich sauberer Energie und Elektrifizierung ist», sagte Prasanna Venkatesan, Executive Vice President der Region Americas bei Landis+Gyr.



Das AMI-Netzwerk von Landis+Gyr wird als Grundlage für die Datenbereitstellung dienen, um die Zuverlässigkeit und Stromqualität mit der Integration dezentraler Energieressourcen zu verwalten, den Ausbau der Infrastruktur für elektrische Fahrzeuge voranzutreiben und mehr Energiesparoptionen für Verbraucher bereitzustellen.



Als Teil der Gridstream Connect IoT-Plattform von Landis+Gyr werden Sensoren Intelligenz an der Peripherie des Netzes an jedem Mess- und Netzwerkgerät hinzufügen, um mehr Effizienz und Automatisierung für Versorgungsunternehmen und Verbraucher zu ermöglichen.



Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr mehr als 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com.



Kontakt Medien

Eva Borowski

SVP Investor Relations & Corporate Communications

Phone +41 41 935 6396

Eva.Borowski@landisgyr.com



Kontakt Investors

Christian Waelti

Head of Investor Relations

Phone +41 41 935 6331

Christian.Waelti@landisgyr.com



