SoftwareONE übernimmt ITST, ein brasilianisches Unternehmen für SAP-Beratung und Cloud-Migration

Stans, Schweiz I 16. Juli 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass er ITST, einen Spezialisten für Professional und Managed SAP-Services, einschliesslich Cloud-Strategieberatung, Architekturbewertung, Migration und Administration, übernommen hat. ITST ist die jüngste in einer Reihe von SAP-in-the-Cloud Übernahmen von SoftwareONE und erweitert die Präsenz der Gruppe in Lateinamerika.

ITST (ITST.com.br) wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Das Unternehmen bietet umfassende SAP-Technologiedienstleistungen und -lösungen für einige der grössten SAP-Kunden Brasiliens. Dazu gehören Beratungsleistungen für die optimale Architektur von SAP-Lösungen für Kunden sowie Professional und Managed Services, um Kunden dabei zu helfen, On-premise-SAP-Systeme effizient und zuverlässig in die Cloud zu migrieren um sie danach dort effizient zu betreiben.

Andre Fernandes, Regional Head LATAM, sagte: "Ich freue mich sehr, ITST in der SoftwareONE-Familie willkommen zu heissen. Dies ist ein strategischer Schritt für den Aufbau einer führenden SAP-Cloud-Serviceplattform in Lateinamerika. Wir freuen uns auf eine aussichtsreiche Zukunft, in der wir gemeinsam für unsere Kunden Mehrwerte schaffen werden."

"Unsere Kunden auf der ganzen Welt suchen nach zuverlässigen Partnern, wenn es darum geht, SAP auf Cloud-Plattformen zu verlagern und zu betreiben. Durch diese erste Übernahme im SAP-Bereich in Lateinamerika wird ITST die Fähigkeiten von SoftwareONE in diesem für uns strategischen Wachstumsbereich stärken und unsere Kapazitäten erweitern, um Kunden erstklassige Lösungen und Services für ihre SAP-Reise in die Cloud zu bieten", so Daniel DaVinci, Global Practice Leader, SoftwareONE SAP Services.