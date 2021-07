The Rohatyn Group veräußert führende Omni-Channel-Plattform für Heimtierbedarf Pet Network International an A&M Capital Europe

The Rohatyn Group („TRG“), ein weltweit tätiger in den USA ansässiger Vermögensverwalter mit Expertise in aufstrebenden Märkten und Immobilien, und A&M Capital Europe („AMCE“), eine in London ansässige betrieblich fokussierte Private-Equity-Firma mit Schwerpunkt im europäischen mittelständischen Markt, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, mit der TRG Pet Network International d.o.o. („Pet Network“ oder „das Unternehmen“) an AMCE veräußern wird. Pet Network ist die führende, alle Vertriebskanäle abdeckende Plattform für Heimtierbedarf in Südosteuropa, die in Kroatien, Rumänien, Slowenien, Serbien und Bulgarien tätig ist. Die Transaktion, deren Bedingungen nicht bekanntgegeben wurden, wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen.

Pet Network wurde im Jahr 2018 von TRG durch die Übernahme und Fusion von drei verschiedenen Firmen gegründet, die in dieser Branche in Südosteuropa tätig waren: Pet Centar mit Geschäftstätigkeit in Kroatien, Serbien und Rumänien, Animax mit Geschäftsbetrieb in Rumänien und Mr. Pet mit Geschäftsbetrieb in Slowenien. Die Ursprünge der Gruppe reichen bis zum Jahr 1999 zurück, als das erste Geschäft von Pet Centar in Kroatien eröffnet wurde. Heute betreibt das Unternehmen mehr als 150 Ladengeschäfte in fünf Ländern unter den Marken Pet Centar, Maxi Pet, Animax und Mr. Pet. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen auch diverse E-Kommerz-Kanäle und hält ein wachsendes Angebot an wertsteigernden Dienstleistungen bereit, darunter auch Veterinärapotheken.

Stepan Karpukhin und Harold Chatelus, Managing Directors von TRG, kommentierten: „Pet Network ist ein wachstumsstarkes und sehr erfolgreiches Geschäft, das von den globalen Trends zur „Vermenschlichung“ von Haustieren profitiert sowie von einer hohen Prozentzahl von Heimtierbesitzern in ganz Südosteuropa. Das talentierte Geschäftsleitungsteam des Unternehmens unter der Leitung von CEO Ljiljana Markov Medugorac hat eine entscheidende Rolle bei der Ausnutzung dieser positiven Dynamik gespielt und wird das Geschäft auch nach dem Abschluss der Transaktion weiterführen.“

Colin Clark, Head of EMEA bei TRG, ergänzte: „Im Einklang mit der Kauf-und-Aufbau-Philosophie von TRG hat Pet Network im Zeitraum unseres Besitzes ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und sich in ein ansehnliches Geschäft auf europäischer Ebene entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass AMCE der richtige Partner für das nächste Kapitel von Pet Network ist, und wir freuen uns, einen gleichgesinnten Investor gefunden zu haben, der die Wachstumsgeschichte des Unternehmens weiter fortsetzen wird.“