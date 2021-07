---------------------------------------------------------------------------

AMSTERDAM TRADE BANK ERHöHT INVESTITIONSVOLUMEN üBER CREDITSHELF PLATTFORM AUF 60 MIO. EUR



- Amsterdam Trade Bank erweitert Investorenmittel auf creditshelf-Plattform um 20 Mio. EUR auf insgesamt 60 Mio. EUR



- Ausweitung der seit Anfang des Jahres bestehenden, erfolgreichen Zusammenarbeit



- Kredite an den deutschen Mittelstand über creditshelf Plattform bleiben attraktive Assetklasse für Investoren



Frankfurt am Main, 16. Juli 2021 Die creditshelf Aktiengesellschaft, die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, und der wichtige Finanzierungspartner Amsterdam Trade Bank bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. Amsterdam Trade Bank erhöht das Investitionsvolumen zur Finanzierung von Krediten über die creditshelf-Plattform um weitere 20 Mio. EUR. Damit erreicht das Engagement von Amsterdam Trade ein Gesamtvolumen von 60 Mio. EUR.

Matt Kus, Head of SME Credit Origination der Amsterdam Trade Bank: "Wir sind mit der Kooperation bislang äußerst zufrieden. creditshelf hat in den vergangenen Monaten kontinuierlich steigende Kreditvolumina geliefert und dabei fortwährend die vereinbarten Vergabekriterien beachtet. Bei all unseren Kontakten erleben wir eine sehr professionelle Zusammenarbeit und wir schätzen das aktive Monitoring von creditshelf bei unseren Kreditengagements. Wir freuen uns, mit den zusätzlichen Mitteln den deutschen Mittelstand in dieser wichtigen Phase des konjunkturellen Aufschwungs zu unterstützen."



Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand von creditshelf, ergänzt: "Wir freuen uns über das Vertrauen der Amsterdam Trade Bank. Es zeigt, dass unsere Plattform und insbesondere unsere Selektions- und Risikoanalyse funktioniert und den Ansprüchen stark regulierter Investoren genügt. Institutionelle Investoren wie Amsterdam Trade erhalten über uns einzigartigen Zugang zum deutschen Mittelstand, und das in Kombination mit einem "full-service"-Dienstleistungspaket."