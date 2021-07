DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

MOBOTIX AG: Umsatz und EBIT in Q3 2020/21 erholt und Jahresprognose bestätigt



16.07.2021 / 08:00

Langmeil, Juli 2021 - Im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz der MOBOTIX AG um ca. 19% gegenüber Q1 und um ca. 33% gegenüber dem 2. Quartal BY 20/21 auf ca. 18,2 Mio. € bei einem EBIT von rund 1,1 Mio. €.



Die Vertriebsregionen DACH, Nord-/Osteuropa und MEA zeigten alle ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während sich Süd-/Westeuropa, APAC und Amerika noch mit den Folgen der Pandemie beeinflusst werden. Die Umsatzerwartung für Q4, im Geschäftsjahr 20/21 und damit die am 12. Mai 2021 abgegebene Geschäftsjahresprognose werden insofern bestätigt.



Investitionen in die Geschäftsentwicklung der Region USA wurden bereits im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres umgesetzt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage liegt der Fokus dabei insbesondere auf dem öffentlichen Sektor, dem Handel und der Industrie sowie auf der geografischen Präsenz in den wichtigsten US-Bundesstaaten. Die Investitionen in zusätzliche Vertriebsorganisationen und Marketingaktivitäten werden durch das Wachstum der US-Wirtschaft und das gestiegene Interesse an in Deutschland entwickelter und produzierter Videotechnologie unterstützt.



Darüber hinaus hat MOBOTIX die wichtige NDAA-Zulassung erhalten, um die Anforderungen für den US-Markt in den kommenden Jahren sicherzustellen.



Diese Investitionen sind ein weiterer Schritt in der Umsetzung der angekündigten Strategie des Unternehmens, die sich auf skalierbare High-End-Videolösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz und mit dem Fokus auf spezifische vertikale Marktanforderungen konzentriert.