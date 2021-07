FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Donnerstag zeichnet sich im Dax ein stabiler Wochenausklang ab. Der X-Dax lässt am Freitag einen Start bei 15 642 Punkten und damit 0,08 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag erwarten. Damit würde der Leitindex sein bisheriges Wochenminus wieder leicht auf 0,3 Prozent reduzieren. Der EuroStoxx hingegen wird am Freitag knapp im Minus erwartet.

Aus Sicht von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hat der Vortag eines eindrucksvoll gezeigt: "Sobald es im Dax um mehr als 100 Punkte nach unten geht kommen Käufer zurück in den Markt:" Ein "gewisses Kaufinteresse" sei also da. Nur eben nicht im Bereich des Allzeithochs. Ein ganz großer Rückschlag sei demnach momentan unwahrscheinlich. Am Freitag steht auch der kleine Verfall an den Terminbörsen an. Die Auswirkungen davon hält der Experte für überschaubar.