„Mutter Erde ist krank“ – die Klimaesoterik-Kombi nutzt die Hochwasserkatastrophe für ihren apokalyptischen Tanz Wir alle haben uns gewünscht, dass es mal ein anderes Thema als Corona in den Talkshows zu hören gibt, und dieser Wunsch wurde uns nun erfüllt – nur leider überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es geht um den Klimawandel. Was …