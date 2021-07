Anlegerverlag Heute bei Moderna Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.07.2021, 08:52 | 61 | 0 | 0 16.07.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen Blitzstart zaubert heute Moderna auf’s Parkett. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund sieben Prozent an. Damit stellt sich der Preis nun auf 235,00 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Moderna, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bei 220,00 EUR lag das bisherige Hoch. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 137,47 EUR, womit sich Moderna in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen. Fazit: Bei Moderna geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





