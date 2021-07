Die Deutsche Telekom hat den Glasfaserausbau in Deutschland verschleppt und kämpft aktuell mit Gegenwind aus mehreren Richtungen. Erstens fehlt es für die physische Verbauung schlicht an Personal und Material und zweitens stehen potente Konkurrenten bereit, um der Telekom Marktanteile streitig zu machen. So nützt der Konkurrent „One Fiber“ die Bahntrassen als Grundlage für die zu verlegenden Glasfaserleitungen. Auch beim Ausbau von 5G und der Digitalisierung im Allgemeinen gibt es große Konkurrenz und damit einhergehende niedrigere Rendite auf das eingesetzte Kapital. Bei einem geplanten Umsatzwachstum von rund 1-2 Prozent sollte das EBITDA AL 3-5 Prozent betragen. Der Konzern versucht über eine steigende Dividende die Aktionäre bei der Stange zu halten.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs hat die letzte Seitwärtsrange innerhalb der Grenzen von 15,43 Euro und von 14,51 Euro im März 2021 nach oben hin verlassen und bildet einen Aufwärtstrend aus. Eine Konsolidierung ist aber längst überfällig, zumal der Kursverlauf das wichtige Level bei 18,51 Euro testet. Der Bereich rund um die Marke von 18,51 Euro bildet ein All Time High aus, welches im Verlauf der vergangenen 6 Jahre dreimal angelaufen aber nicht überwunden wurde. An diesem Ziel setzten jedes Mal Gewinnmitnahmen ein. Auch der MACD liefert ein Warnsignal, nachdem er das Papier als überkauft ausweist. Im Falle eines Rücksetzers sollte das Papier spätestens im Bereich 17,19 Euro auf Unterstützung treffen. Bei Unterschreitung dieser Unterstützung käme es zu einer weiteren Eintrübung des Chartbildes bis auf 16,02 Euro.